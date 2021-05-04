За сутки COVID-19 подхватили жители 35 городов и районов Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 210 человек. По данным на 7 мая, инфекцию выявили в 35 муниципалитетах региона. Большинство новых зараженных (75 человек) - жители донской столицы.По восемь человек подхватили вирус на территории Зерноградского, Неклиновского районов и Каменска-Шахтинского. В Новочеркасске, Шахтах, а также Тарасовском, Сальском, Семикаракорском - по семь. Пациентами с COVID-19 стали по шесть жителей Батайска и Миллеровского района. В Красносулинском, Каменском районах и Новошахтинске зафиксировали по пять случаев заражения. В Таганроге, Кашарском и Аксайском районах - по четыре.Положительные результаты тестов получили по три дончанина, проживающих в Октябрьском, Мартыновском, Багаевском, Верхнедонском, Орловском районах и городах Азове, Гуково, Зверево. По два заболевших оказались в Мясниковском, Азовском районах и Донецке. На территории Целинского, Милютинского, Константиновского, Советского, Пролетарского, Морозовского и Волгодонского - по одному.С начала пандемии диагноз подтвердился у 89 942 жителей Ростовской области. Из них 4 118 не смогли побороть вирус. За минувшие сутки не стало 12 человек. Это восемь женщин в возрасте от 60 до 92 лет и четверо мужчин от 63 до 79 лет, сообщили в региональном правительстве.