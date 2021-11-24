За сутки коронавирусом заболели 187 жителей Ростова-на-Дону

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 646 человек. По данным на 26 ноября, большинство из них (187 человек) - жители донской столицы. В Таганроге инфекцию подхватили 36 человек, в Шахтах - 34, а в Волгодонске - 29. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались 22 человека из Новочеркасска, 17 - из Аксайского района и по 16 - из Миллеровского и Новошахтинска.По 15 зараженных появились в Мясниковском и Азовском районах. В Красносулинском и Неклиновском - по 14, а в городе Каменске-Шахтинском - 13. На территории Октябрьского района диагноз подтвердился у 10 человек. В Зерноградском, Сальском районах, Батайске и Азове инфекцию подхватили по девять человек. А В Зимовниковском, Семикаракорском, Гуково и Донецке - по восемь.Положительные результаты ПЦР-тестов получили по семь человек, проживающих в Тарасовском, Егорлыкском и Каменском районах. По шесть человек подхватили вирус в Песчанокопском, Кагальницком, Константиновском районах и Зверево. В Тацинском, Чертковском, Веселовском, Целинском, Матвеево-Курганском и Цимлянском районах - по пять.На территории Волгодонского, Мартыновского, Родионово-Несветайского, Дубовского, Боковского, Кашарского и Морозовского районов заболели по четыре человека. Столько же инфицированных выявили в Заветинском, Ремонтненском, Орловском и Верхнедонском районах. По трое зараженных оказалось в Милютинском, Пролетарском, Обливском, Багаевском, Белокалитвинском районах. В Шолоховском и Усть-Донецком районах COVID-19 обнаружили у двух человек. А в Советском и Куйбышевском районах - по одному.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 172 931 человека. Большинство из них уже выздоровели, однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства региона, 8 579 человек скончались от тяжелых последствий коронавируса.