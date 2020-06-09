Количество заболевших коронавирусом на Дону приблизилось к семи тысячам

В Ростовской области число заразившихся коронавирусом приблизилось к семи тысячам. За последние сутки диагноз подтвердился у 220 человек.По данным донского управления Роспотребнадзора на 11 июня, количество заболевших в регионе достигло 6 954 человек.В области заболевшие есть во всех 55 муниципалитетах. Ежедневно статистику пополняют 150-200 новых заболевших. У большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно, и лечение они проходят дома. За состоянием дончан с положительным тестом на COVID-19 постоянно следят медики.В России за последние сутки положительный результат тестов на коронавирус получили 8 404 человека. Таким образом, на 11 июня в стране - 500 тысяч инфицированных.Всего жертвами коронавируса за весь период стали 6 532 россиянина.