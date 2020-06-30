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В Ростовской области число заразившихся коронавирусом увеличилось до 9888

В Ростовской области число заразившихся коронавирусом увеличилось до 9888
На Дону количество заболевших коронавирусом увеличилось до 9888. За последние сутки диагноз подтвердился у 92 жителей региона. Такие данные сообщили в правительстве области 3 июля.

На сегодняшний день лечение в стационарах получают около 700 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет немного более 30%.

Добавим, что с каждым днём в регионы выявляется всё меньше случаев заражения коронавирусом. Если в понедельник число новых заболевших составило 97, то к пятнице это число снизилось до 92.

В России за последние сутки диагноз подтвердился у 6718 человек. Таким образом, по данным на 3 июля, в стране зарегистрировано 667883 случаев заболевания. Скончались 9859 пациентов, в том числе 176 за последние сутки.

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