В Ростовской области число заразившихся коронавирусом увеличилось до 9888

На Дону количество заболевших коронавирусом увеличилось до 9888. За последние сутки диагноз подтвердился у 92 жителей региона. Такие данные сообщили в правительстве области 3 июля.На сегодняшний день лечение в стационарах получают около 700 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет немного более 30%.Добавим, что с каждым днём в регионы выявляется всё меньше случаев заражения коронавирусом. Если в понедельник число новых заболевших составило 97, то к пятнице это число снизилось до 92.В России за последние сутки диагноз подтвердился у 6718 человек. Таким образом, по данным на 3 июля, в стране зарегистрировано 667883 случаев заболевания. Скончались 9859 пациентов, в том числе 176 за последние сутки.