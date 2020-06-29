На Дону за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 95 человек

В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 95 человек. Таким образом, по данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано 9 706 случаев заражения COVID-19.С начала текущей недели на Дону количество новых заболевших за сутки не превышает 100 человек. В понедельник, 29 июня, было зарегистрировано 97 инфицированных, во вторник – 94.Большинство заболевших по-прежнему выявляют в донской столице. В других городах и районах области регистрируют единичные случаи. В большинстве случаев коронавирус протекает в лёгкой форме, лечение проводится на дому под наблюдением медиков. В стационарах находятся более 700 пациентов.В России, по данным на 1 июля, зарегистрировано 654 405 заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 6 556 человек. Жертвами вируса стали 9 536 граждан.