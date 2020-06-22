В Ростовской области число заражённых коронавирусом приблизилось к девяти тысячам

На Дону количество заразившихся коронавирусом приблизилось к девяти тысячам.По данным Роспотребнадзора на 24 июня, в регионе зарегистрировано 8 950 заболевших. За последние сутки диагноз подтвердился у 135 человек.Ежедневно в области регистрируют более 100 заболевших. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно. В основном пациенты с подтверждённым диагнозом проходят лечение дома под наблюдением медиков. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет немногим более 30%. В стационарах проходят лечение более 700 человек.В России на 24 июня зарегистрирован 606 881 заболевший коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 7 176 человек. Скончались от COVID-19 8 513 пациентов, в том числе 154 - за последние сутки.