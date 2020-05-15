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В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи

В Ростовской области число заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи
Хоть в Ростовской области и снимают ограничительные меры, в регионе продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. В течение последних нескольких дней были самые большие скачки количества заболевших. Так, за последние сутки диагноз подтвердился у 87 человек. В общей сложности на Дону — 2 514 пациентов с коронавирусом.

Большая часть заболевших чувствуют себя хорошо, в более чем половине случаев болезнь протекает бессимптомно. Коронавирус затронул уже все муниципальные образования региона, кроме Родионово-Несветайского района. Он поражает и пожилых, и детей. Диагноз подтверждают, в том числе, у медиков и сотрудников крупных предприятий. Ранее главный санитарный врач Ростовской области сообщил, что на Дону снизилось количество передач инфекции от одного пациента. Теперь один заболевший заражает в среднем одного человека.

За весь период в России COVID-19 заболели 290 678 человек, за последние сутки — 8 926. Случаев смерти от коронавируса — 2 722.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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