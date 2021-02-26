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Число случаев заражения коронавирусом на Дону превысило 73 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом на Дону превысило 73 тысячи
Число случаев заражения COVID-19 на Дону 28 февраля превысило 73 тысячи, передает правительство региона. В минувшие сутки заболели еще 284 жителя.

Новые инфицированные – жители 39 городов и районов области. Большинству – от 46 до 80 и больше лет.

Жертвами инфекции за последний день стали 74-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Из общего числа зараженных уже переболели более 85%. Все еще лечатся 6 447 человек. В тяжелом состоянии – 157 пациентов.

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