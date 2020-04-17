Число пунктов выдачи новых пропусков в Ростове увеличили до 25
В Ростове-на-Дону увеличили количество пунктов выдачи специальных пропусков. Теперь их 25, общее количество сотрудников — 392.
Напомним, в донской столице ввели новые правила перемещения по городу и въезда на его территорию. Право на это будут иметь только сотрудники организаций, деятельность которых не приостановлена из-за пандемии. Сначала в Ростове организовали только девять пунктов, и с первых же минут их работы начались проблемы: люди с самого утра не могли дозвониться ни по одному номеру. Сообщалось, что приём будет вестись только по предварительной записи, но так как линии всегда были заняты, ростовчане поехали лично в пункты выдачи. Из-за этого на улицах перед входами в здания образовались огромные очереди, в которых люди стояли по несколько часов.
Утром 21 апреля в администрации Ростова сообщили, что количество пунктов увеличено. Жители Ворошиловского района могут обратиться по адресам:
-проспект Королёва № 12/3 и 15/4,
-бульвар Комарова № 28/3,
Железнодорожного района:
-улица Крупской № 43,
-улица Портовая № 541,
-площадь Круглая № 1,
Кировсого района:
-переулок Крепостной № 139,
-улица Максима Горького № 166,
-улица Пушкинская № 190/108,
Ленинского района:
-улица Серафимовича № 85 и № 25,
-улица Максима Горького № 115, Октябрьского района:
-проспект Ленина № 83-а,
-улица Погодина № 5-а,
-переулок Педагогический № 24,
Первомайского района:
-проспект Мира № 6 и № 9,
-улица Сержантова № 2/104,
Пролетарского района:
-площадь Свободы №1/1,
-улица Комсомольская № 57,
-улица Советская № 30/1,
Советского района:
-улица Быковского № 5,
-улица 2-я Краснодарская № 68,
-проспект Стачки № 221/1,
Для служащих муниципальных учреждений и предприятий работает пункт на улице Серафимовича № 25.