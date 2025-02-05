Новый автобусный маршрут будет курсировать между Ростовом и Стахановым

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Ростове-на-Дону планируется запуск нового автобусного маршрута в Стаханов. Об этом информировало федеральное бюджетное учреждение «Росавтотранс».Согласно данным этого агентства, первые автобусные рейсы начнут функционировать с 5 февраля. Каждый день автобусы будут отправляться от Главного автовокзала Ростова-на-Дону в 13:20 и достигнут Стаханова в 19:20.Обратные маршруты из Стаханова в Ростов-на-Дону назначены на 6:30, прибытие в донскую столицу – в 12:50.