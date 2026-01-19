Новости
Новые межрегиональные маршруты свяжут Ростовскую область и новые территории

Жители Ростовской области смогут проще и удобнее добираться до Запорожской и Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР. Министерство транспорта РФ сообщило о скором запуске новых межрегиональных автобусных маршрутов, которые свяжут донской регион с этими территориями.

Ожидается, что движение по новым направлениям начнется не позднее 29 марта 2026 года. Первый маршрут Ростов-на-Дону – Дебальцево планируют запустить уже в ближайшие дни, до 26 января.

До 16 февраля 2026 года планируется также открыть автобусное сообщение между Ростовом и следующими городами: Геническом, Мариуполем, Стахановым, Мелитополем, Новой Каховкой, Горловкой, Ровеньками.
