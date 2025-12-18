Новости
Между Ростовом и Мелитополем запустили новое автобусное сообщение

Запущено прямое автобусное сообщение между Ростовом-на-Дону и Мелитополем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области.

Теперь пассажиры могут добраться из донской столицы с Автовокзала «Главный» до Автостанции №1 в Мелитополе без пересадок.

Автобус отправляется ежедневно в 09:10 из Ростова и прибывает в Мелитополь в 14:55. Примечательно, что новый маршрут не предусматривает промежуточных остановок, что позволяет существенно сократить время в пути.

Новый автобусный маршрут призван упростить поездки между регионами и сделать транспортное сообщение более удобным для жителей Ростовской и Запорожской областей.
Фото: Минтранс Запорожской области
