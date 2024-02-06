Часть Ростова останется без холодной воды на сутки

Фото: Rostov.ru.

Ростовчан предупредили об отключении холодной воды в Первомайском районе. Краны в домах горожан опустеют 7 февраля в 8:00.Воды не будет по адресам в границах улиц: 26 Июня — Днепропетровской — Печорской — Брестской — 20-летия Октября — Арефьева. Аналогичная ситуация — и в нескольких учреждениях. Отключат воду в детсаде № 106 (улица Брестская, 11), на котельной (Днепропетровская, 10А), в школе № 23 (Глинки, 95), школе № 44 (Днепропетровская, 14/103), спортшколе № 13 (26 Июня, 103А/13).Причиной неудобств станет переподключение участка водопровода по улице Волжской. По информации ростовского водоканала, подключение к коммуникации обещают к 8:00 следующего дня.