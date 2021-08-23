ЦГБ Ростова закупает для больных коронавирусом медицинский кислород на 33 млн рублей

ЦГБ им. Семашко в Ростове ищет подрядчика, который поставит в больницу медицинский кислород. Сумма контракта составляет почти 33 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 25 августа.Согласно контракту исполнитель должен поставить сжатый газ, не менее 6,24 куб. м, с даты заключения договора до 31 декабря 2021 года. В течение этого времени в больницу должны доставить 374 400 баллонов. Источником финансирования являются средства, полученные на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу кислород закупает каждое медицинское учреждение, занимающееся лечением пациентов с COVID-19. Число инфицированных и смертность растут с каждым днем. Медики сообщают о переполненных ковидных госпиталях и разворачивании новых коек. На постоянной основе к ИВЛ подключены сотни ростовчан и жителей области.Оказалось, что регион был не готов к вспышке заболеваемости. Этот вопрос поднимался на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. О проблеме с возможными поставками кислорода сообщил министр здравоохранения донского региона Юрий Кобзев. Дело в том, что основной поставщик кислорода из Краснодарского края начал отказываться от исполнения контрактов. Однако власти региона уверяют, что кислорода хватит всем больным. Ведь на Дону имеются как собственные производители, так и сторонние. Несмотря на это, было решено выделить дополнительные средства из бюджета на закупку нужных медикаментов.В свою очередь и больницы не сидят без дела. Они продолжают искать поставщиков жизненно необходимого кислорода с помощью конкурсных контрактов. Найдет ли область новых поставщиков, станет известно в начале сентября.