Цену имущественного комплекса ООО «ЭкспоДон» снизили до 9,4 млн рублей

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Стоимость имущественного комплекса компании-банкрота «ЭкспоДон» снизили до 9,4 миллиона рублей. Во время первой попытки продажи цена составляла 10,4 миллиона рублей.Лот выставили на торги во второй раз. Покупатель получит право на аренду земельного участка площадью более 16 гектаров в Ростовской области. Он находится в Красносулинском районе под хутором Калиновка. Также в числе продаваемого – здание ремонтно-механической службы, два цеха и объекты с действующей лицензией на разработку участка Тацинского месторождения песчаников.Подать заявку на участие можно будет с 12 мая по 23 июня. Результаты аукциона подведут 27 июня.ООО «Эскпо-Дон» было зарегистрировано в марте 2008 года в Ростовской области. Компания занималась добычей декоративного и строительного камня и т. д. Весной 2024 года суд признал организацию несостоятельной из-за долгов перед кредиторами.