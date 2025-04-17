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Имущество компании-банкрота «Аксайский подводник» продают с молотка

Имущество компании-банкрота «Аксайский подводник» продают с молотка
С молотка пытаются продать имущество компании-банкрота «Аксайский подводник». Информация опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставили четыре лота на общую стоимость 3,6 миллиона рублей. Покупатель получит в собственность экскаватор «Дусан», машину «УАЗ» («Буханку»), грузовик «ГАЗ 66», а также полуприцеп.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 21 апреля по 29 мая.

ООО «Аксайский подводник» было зарегистрировано в июне 2008 года в городе Аксае Ростовской области. Компания занималась производством подводных работ. Компанию признали несостоятельной в январе 2021 года.
Фото: Ростов.Ру
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