Имущество компании-банкрота «Аксайский подводник» продают с молотка

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С молотка пытаются продать имущество компании-банкрота «Аксайский подводник». Информация опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставили четыре лота на общую стоимость 3,6 миллиона рублей. Покупатель получит в собственность экскаватор «Дусан», машину «УАЗ» («Буханку»), грузовик «ГАЗ 66», а также полуприцеп.Заявки на участие в торгах будут приниматься с 21 апреля по 29 мая.ООО «Аксайский подводник» было зарегистрировано в июне 2008 года в городе Аксае Ростовской области. Компания занималась производством подводных работ. Компанию признали несостоятельной в январе 2021 года.