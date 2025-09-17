Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Большинство горожан в Батайске предпочитают квартиры в новостройках

Большинство горожан в Батайске предпочитают квартиры в новостройках
В Батайске большинство горожан предпочитают квартиры в новостройках. Об этом сообщил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Андрей Иванов.

По его словам, 62% жителей выбирают новостройки, 22% — частные дома и земельные участки, а 16% предпочитают вторичное жилье.

Молодые семьи выбирают новостройки из-за современных решений для семей с детьми: охраняемые территории, детские площадки, подземные паркинги. Это и объясняет популярность нового жилья среди горожан.

По данным компании «Этажи», самые доступные новостройки продаются в районе Авиагородок — там квадратный метр стоит 96 тысяч рублей. Самые дорогие квартиры находятся в Северном районе и районе сквера Авиаторов, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 105 тысяч рублей.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.