Большинство горожан в Батайске предпочитают квартиры в новостройках

Фото: РостовРу

В Батайске большинство горожан предпочитают квартиры в новостройках. Об этом сообщил директор федеральной риелторской компании «Этажи» Андрей Иванов.По его словам, 62% жителей выбирают новостройки, 22% — частные дома и земельные участки, а 16% предпочитают вторичное жилье.Молодые семьи выбирают новостройки из-за современных решений для семей с детьми: охраняемые территории, детские площадки, подземные паркинги. Это и объясняет популярность нового жилья среди горожан.По данным компании «Этажи», самые доступные новостройки продаются в районе Авиагородок — там квадратный метр стоит 96 тысяч рублей. Самые дорогие квартиры находятся в Северном районе и районе сквера Авиаторов, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 105 тысяч рублей.