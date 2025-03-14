Имущественный комплекс ООО «ЭкспоДон» выставили на аукцион за 10 млн рублей

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Имущественный комплекс ООО «ЭкспоДон» 14 марта выставили на аукцион. Информация об этом размещена на портале Единого реестра сведений о банкротстве.Покупатель получит участок площадью более 16 гектаров. Он находится в Красносулинском районе. Вместе с землей в числе продаваемого – здание ремонтно-механической службы, два цеха — первичного и вторичного дробления и т. д.Стоимость лота оценили в 10,5 миллиона рублей. Принять участие в аукционе можно с 17 марта по 23 апреля.ООО «ЭкспоДон» занималось добычей камня, гипса, мела и сланцев с 2008 года. В мае 2024-го организацию признали банкротом из-за многомиллионных долгов.