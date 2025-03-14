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Имущественный комплекс ООО «ЭкспоДон» выставили на аукцион за 10 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «ЭкспоДон» выставили на аукцион за 10 млн рублей
Имущественный комплекс ООО «ЭкспоДон» 14 марта выставили на аукцион. Информация об этом размещена на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

Покупатель получит участок площадью более 16 гектаров. Он находится в Красносулинском районе. Вместе с землей в числе продаваемого – здание ремонтно-механической службы, два цеха — первичного и вторичного дробления и т. д.

Стоимость лота оценили в 10,5 миллиона рублей. Принять участие в аукционе можно с 17 марта по 23 апреля.

ООО «ЭкспоДон» занималось добычей камня, гипса, мела и сланцев с 2008 года. В мае 2024-го организацию признали банкротом из-за многомиллионных долгов.
Фото для иллюстрации: Правительство РО
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