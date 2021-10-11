Центр Ростова сместится к гребному каналу
Спортивный клуб, ипподром и жилые кварталы планируется разместить на левом берегу Дона.
Центр донской столицы сместится в сторону гребного канала. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о том, каким видит дальнейшее развитие центра города.
По словам сити-менеджера, канатная дорога на высоте 60 метров свяжет берега реки Дон. Это привлечет дополнительные инвестиции в экономику.
— Когда закольцуем канатной дорогой правый и левый берега, получим единое креативное и деловое пространство, новую инвестиционно-привлекательную территорию, — поделился Алексей Логвиненко. — Она станет своего рода магнитом для бизнеса.
Также глава администрации Ростова добавил, что рядом со стадионом «Ростов Арена» может появиться новый микрорайон. Он будет включать в себя большую школу, медцентр и торгово-развлекательный комплекс. Возможность строительства всего этого уже рассматривается.
— Мы консультировались с архитекторами. Они сказали, что если территорию гребного канала делать только спортивной, то она жить не будет, — объяснил Алексей Логвиненко.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занялась разработкой планировки территории под жилую застройку. Как только все необходимые разрешения будут получены, на левом берегу Дона начнется строительство современного микрорайона.
— Сюда мы планируем перенести ипподром, построить спортивный клуб, торговый центр и жилые кварталы. Новые правила землепользования и застройки позволят нам это сделать, — отметил Алексей Логвиненко.