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Центр Ростова сместится к гребному каналу

Центр Ростова сместится к гребному каналу
Спортивный клуб, ипподром и жилые кварталы планируется разместить на левом берегу Дона.

Центр донской столицы сместится в сторону гребного канала. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о том, каким видит дальнейшее развитие центра города.

По словам сити-менеджера, канатная дорога на высоте 60 метров свяжет берега реки Дон. Это привлечет дополнительные инвестиции в экономику.

— Когда закольцуем канатной дорогой правый и левый берега, получим единое креативное и деловое пространство, новую инвестиционно-привлекательную территорию, — поделился Алексей Логвиненко. — Она станет своего рода магнитом для бизнеса.

Также глава администрации Ростова добавил, что рядом со стадионом «Ростов Арена» может появиться новый микрорайон. Он будет включать в себя большую школу, медцентр и торгово-развлекательный комплекс. Возможность строительства всего этого уже рассматривается.

— Мы консультировались с архитекторами. Они сказали, что если территорию гребного канала делать только спортивной, то она жить не будет, — объяснил Алексей Логвиненко.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занялась разработкой планировки территории под жилую застройку. Как только все необходимые разрешения будут получены, на левом берегу Дона начнется строительство современного микрорайона.

— Сюда мы планируем перенести ипподром, построить спортивный клуб, торговый центр и жилые кварталы. Новые правила землепользования и застройки позволят нам это сделать, — отметил Алексей Логвиненко.
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