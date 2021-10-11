Центр Ростова сместится к гребному каналу

Спортивный клуб, ипподром и жилые кварталы планируется разместить на левом берегу Дона.Центр донской столицы сместится в сторону гребного канала. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о том, каким видит дальнейшее развитие центра города.По словам сити-менеджера, канатная дорога на высоте 60 метров свяжет берега реки Дон. Это привлечет дополнительные инвестиции в экономику.— Когда закольцуем канатной дорогой правый и левый берега, получим единое креативное и деловое пространство, новую инвестиционно-привлекательную территорию, — поделился Алексей Логвиненко. — Она станет своего рода магнитом для бизнеса.Также глава администрации Ростова добавил, что рядом со стадионом «Ростов Арена» может появиться новый микрорайон. Он будет включать в себя большую школу, медцентр и торгово-развлекательный комплекс. Возможность строительства всего этого уже рассматривается.— Мы консультировались с архитекторами. Они сказали, что если территорию гребного канала делать только спортивной, то она жить не будет, — объяснил Алексей Логвиненко.Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занялась разработкой планировки территории под жилую застройку. Как только все необходимые разрешения будут получены, на левом берегу Дона начнется строительство современного микрорайона.— Сюда мы планируем перенести ипподром, построить спортивный клуб, торговый центр и жилые кварталы. Новые правила землепользования и застройки позволят нам это сделать, — отметил Алексей Логвиненко.