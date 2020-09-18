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Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отказался от места в гордуме

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отказался от места в гордуме
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отказался от депутатского мандата, но остался на прежней должности. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Организационное собрание избранных депутатов гордумы донской столицы 7-го созыва прошло 21 сентября. В нем участвовали 37 депутатов, среди которых Логвиненко не оказалось.

– Да, действительно Алексей Логвиненко остался на должности главы администрации Ростова-на-Дону, так как отказался от депутатского мандата. Его мандат перешел к следующему по списку депутату, – прокомментировала глава пресс-службы мэрии Ростова Мария Петрова.

В пресс-службе «ЕР» уточнили, что мандат Логвиненко перешел в Советскую группу кандидатов под руководством Сергея Авакяна - замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Янтарь 1». Именно к нему переходит мандат.

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