Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отказался от места в гордуме

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отказался от депутатского мандата, но остался на прежней должности. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе городской мэрии.Организационное собрание избранных депутатов гордумы донской столицы 7-го созыва прошло 21 сентября. В нем участвовали 37 депутатов, среди которых Логвиненко не оказалось.– Да, действительно Алексей Логвиненко остался на должности главы администрации Ростова-на-Дону, так как отказался от депутатского мандата. Его мандат перешел к следующему по списку депутату, – прокомментировала глава пресс-службы мэрии Ростова Мария Петрова.В пресс-службе «ЕР» уточнили, что мандат Логвиненко перешел в Советскую группу кандидатов под руководством Сергея Авакяна - замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Янтарь 1». Именно к нему переходит мандат.