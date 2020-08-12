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Алексей Логвиненко: В Ростове появится канатная дорога через реку Дон

Алексей Логвиненко: В Ростове появится канатная дорога через реку Дон
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о продлении городской набережной и строительстве канатной дороги. На встрече с избирателями глава администрации поделился предстоящими планами по дополнительному благоустройству центра города.

По словам Алексея Валентиновича, в столице Дона создадут новую пешеходную зону, которая соединит Театральную площадь и набережную. Ее ширина составит 60 метров. Сейчас набережная начинается от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» и заканчивается около причала ресторана «Пирс». Ее протяженность - 1,8 километра.

- Эта территория станет новым местом отдыха ростовчан, отдыхом будущего. Здесь же появится многоуровневая четырехэтажная парковка со смотровой площадкой. Стоянка будет бесплатной. Горожане смогут приезжать, оставлять свои авто и комфортно прогуливаться, - отметил Алексей Логвиненко.

Также было принято решение о строительстве новой магистральной дороги по улице Береговой от Богатяновского спуска до 13-й Линии. Она позволит разгрузить центр города. Конкурс на определение проектировщика уже завершен. К концу 2020-го будет готов проект планировки.
Алексей Логвиненко добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о заключении концессионного соглашения по строительству канатной дороги, которая свяжет новую пешеходную зону с левым берегом, где расположен стадион «Ростов Арена».

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