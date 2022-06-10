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Центр Ростова-на-Дону затопило водой из-за промывки водопроводных сетей

Центр Ростова-на-Дону затопило водой из-за промывки водопроводных сетей
Утром 14 июня на пересечении проспекта Буденновского и улицы Шаумяна в Ростове проезжую часть затопило водой. Временные неудобства создали водоканальщики из-за промывки водопроводных сетей.

Прямо на пешеходном переходе рабочие установили пожарный гидрант, из которого фонтаном бьющая вода растекалась по переходу и стекала на проезжую часть. Жителям приходилось обходить потоки воды, делая большой круг, так как перепрыгнуть через такую широкую и глубокую лужу просто невозможно. К тому же никто не хотел испачкаться.

В ростовском водоканале рассказали, что причиной работ послужили жалобы жителей на качество воды. Чтобы убрать запах и цвет питьевой воды из крана, водоканальщики промывали трубы. Работы обещали закончить до полудня.

На прошлой неделе буквально в ста метрах горячей водой затопило территорию Ростовской таможенной академии. Теплотрассу прорвало в районе улицы Темерницкой. Грязная горячая вода стремительным потоком пересекла Соборный переулок и улицу Московскую, стекала вдоль Центрального рынка по переулку Станиславского в сторону Буденновского проспекта.

Люди самостоятельно пытались камнями, кирпичами и мешками преградить углубления, через которые вода с проезжей части текла на пешеходные участки.
Фото: РостовРу
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