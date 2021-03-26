Из-за промывки сети затопило улицу Батуринскую в Ростове

В Железнодорожном районе Ростова затопило одну из улиц. Тротуар и проезжую часть несколько часов заливает водопроводной водой. Жители улицы Батуринской пожаловались на потоп 30 марта.Как сообщили в АО «Водоканал», там промывают сеть. При этом подачу воды - и горячей, и холодной, - не прекратили. Единственное неудобство из-за коммунальных работ - грязь и затопление на улице.А вот жители соседней Международной улицы (на участке от улицы Портовой до проспекта Стачки) лишились воды до 17 часов.Помимо потопов, ростовчане снова стали жаловаться на качество воды. По словам местных жителей, из-под крана течет коричневая вода с неприятным рыбным запахом. Однако поставщик воды поспешил успокоить население, заявив, что вернувшаяся проблема вонючей водопроводной воды - временная. Из-за большой протяженности труб (более 2,5 тысяч километров) очищенная в новых фильтрах вода не успела обновиться в водопроводах. Сейчас специалисты «Водоканала» промывают сети, чтобы ускорить этот процесс.