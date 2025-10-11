Новости
В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности 11 октября

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности 11 октября. Об этом сообщили в РСЧС.

В донском регионе беспилотная опасность была объявлена 10 октября. Спасатели предупредили об опасности примерно в 20:30. Жителям региона посоветовали зайти в помещения, а также держаться подальше от окон.

Около 5:30 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций оповестила об отбое беспилотной опасности.
Фото: Дондей
