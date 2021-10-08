Игорь Гуськов исполняет обязанности губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов стал исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Василий Голубев ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 по 31 октября. Как сообщил DonDay.ru, все его обязанности в это время будет исполнять первый заместитель.
Накануне, 11-го числа, Василий Голубев провел заседание оперштаба по COVID-19. В этот же день он уволил одного из своих заместителей - по строительству дорог - Виктора Вовка. На следующий день глава региона ушел на положенный отдых.
Игорь Гуськов занимает должность замгубернатора с 2011 года. Он курирует вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних, строительства, архитектуры, территориального развития, а также государственного стройнадзора. Также является председателем наблюдательного совета Шахматной федерации Ростовской области. Сейчас он занимает пост первого зама Василия Голубева.
Фото: veimmuseum.ru.