Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Игорь Гуськов исполняет обязанности губернатора Ростовской области

Игорь Гуськов исполняет обязанности губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов стал исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Василий Голубев ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 по 31 октября. Как сообщил DonDay.ru, все его обязанности в это время будет исполнять первый заместитель.

Накануне, 11-го числа, Василий Голубев провел заседание оперштаба по COVID-19. В этот же день он уволил одного из своих заместителей - по строительству дорог - Виктора Вовка. На следующий день глава региона ушел на положенный отдых.

Игорь Гуськов занимает должность замгубернатора с 2011 года. Он курирует вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних, строительства, архитектуры, территориального развития, а также государственного стройнадзора. Также является председателем наблюдательного совета Шахматной федерации Ростовской области. Сейчас он занимает пост первого зама Василия Голубева.

Фото: veimmuseum.ru.
0 0

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.