Бывшему министру финансов Ростовской области продлили меру пресечения

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Меру пресечения продлили бывшему министру финансов Ростовской области. Она пробудет в СИЗО как 5 минимум до 2 июля. Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы. Об этом стало известно DonDay.ru.Напомним, экс-руководительницу задержали 3 февраля. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году экс-чиновница необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в банке. Организация выдала в долг 12 миллиардов рублей.Предварительно, деньги взяли по ставке, которая не вписалась в долговую политику. Из-за этого бюджету региона был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги потратили на обслуживание и оплату процентов кредита.