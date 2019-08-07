Бывшему главному архитектору Ростова продлили домашний арест



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Бывшему главному архитектору Ростова Роману Илюгину продлён домашний арест. Об этом сообщили в Ворошиловском районном суде.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения.

- Мера пресечения – домашний арест – продлена сроком на 24 суток, то есть до 4 сентября 2019 года включительно, - сообщили в суде.



Напомним, Романа Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2014-м и 2015 году, занимая должность архитектора Ворошиловского района Ростова, он незаконно выдал разрешение на строительство двух зданий. Строительство одного из них велось с привлечением средств дольщиков. В итоге горожане в общей сложности лишились 35 миллионов рублей. В феврале 2019 года чиновника арестовали.



Добавим, что тогда же под стражу были взяты главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига.



По делу Александра Корчиги уже состоялся суд. Его приговорили к штрафу. Данное решение обжалует прокуратура Ростовской области.

Алексею Полянскому из-за проблем со здоровьем в марте суд изменил меру пресечения. Из СИЗО его перевели под домашний арест.