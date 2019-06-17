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Меру пресечения продлили главному архитектору Ростова

Меру пресечения продлили главному архитектору Ростова
Главный архитектор Ростова-на-Дону минимум на месяц останется в СИЗО. Очередное заседание по делу Романа Илюгина прошло 18 июня в Ворошиловском районном суде.

На слушании приняли решение оставить мужчину в изоляторе минимум до 23 июня.

Напомним, чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, будучи в 2014-2015 году архитектором Ворошиловского района, он незаконно выдал разрешения на строительство двух зданий. В строительстве одного из их участвовали средства дольщиков. В итоге оказались похищены 35 миллионов рублей, принадлежащих горожанам. Помимо этого, постройка не соответствует установленным критериям строительства.

В феврале 2019 года Романа Илюгина задержали. Тогда же взяли под стражу главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского и главного архитектора Мартыновского района Александра Корчигу.

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