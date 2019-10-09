В Ростове на месяц продлили домашний арест бывшему главному архитектору области



Бывший главный архитектор донского региона Алексей Полянский пробудет под домашним арестом еще один месяц. Меру пресечения подозреваемому в превышении должностных полномочий продлили решением Советского районного суда.



Как сообщили в суде, ограничение свободы в отношении Полянского будет действовать до 10 ноября включительно.



Напомним, что бывший главный архитектор Ростовской области был задержан в феврале 2019 года. Ему вменили статью «Превышение должностных полномочий».



По версии следствия, Полянский разрешил незаконное возведение многоквартирного дома, который так и не был построен. На несостоявшемся строительстве было украдено 35 миллионов рублей, в том числе деньги обманутых дольщиков.



Задержанного сразу посадили в СИЗО. Через два месяца Полянский был переведен под домашний арест.



В начале октября 2019 года на место арестованного был назначен 59-летний Игорь Далаксакуашвили.