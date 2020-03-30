Экс-главе Новочеркасска продлили меру пресечения



Бывшему главе Новочеркасска продлили меру пресечения. Заседание по делу Игоря Зюзина состоялось в Ленинском районном суде 31 марта.



В пресс-службе суда сообщили, что он останется в следственном изоляторе минимум до 30 апреля.



Игоря Зюзина задержали в октябре 2019 года по подозрению в получении особо крупной взятки. Против чиновника дала показания его бывший заместитель Альбина Порошина, которая была осуждена на восемь лет за взятку. Позже её срок сократили до шести лет.



Зюзин несколько раз ходатайствовал об изменении меры пресечения, однако суд отклонял ходатайства, и чиновник уже около полугода сидит в СИЗО. Известно, что он делит камеру с военнослужащими.