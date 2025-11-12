Бывшему гендиректору «Ростовводоканала» вынесли приговор

Фото: DonDay

Бывшему гендиректору «Ростовводоканала» вынес приговор Ростовский областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.Согласно данным ведомства, он отправил документы в донское министерство ЖКХ по несекретной почте. Там содержалась информация с государственной тайной о критически важной инфраструктуре Ростова. Секретные документы попали в руки людей, не имеющих доступа к гостайне.В июне 2025 года Евгения Юркина задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».- Судом Юркин признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении,- сказано в сообщении.Пока приговор в законную силу не вступил.