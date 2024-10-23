В Ростовской области осудили майора полиции за разглашение гостайны

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В Ростовской области за разглашение государственной тайны был осуждён бывший оперуполномоченный по ОВД ОУ ГУСБ МВД России, майор полиции. Информацию об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.Как установило следствие, Василий Поляков передал сведения, составляющие государственную тайну, человеку, который не имел права доступа к этой информации. Майона полиции уволили из органов внутренних дел. В отношении него также возбудили уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».Ростовский областной суд признал Полякова виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно. Кроме того, на два года он будет лишён права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.Напомним, ранее в Ростове за разглашение государственной тайны был осужден Андрей Канюк — начальник оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции.