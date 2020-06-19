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В больнице Ростова от коронавируса скончался врач анестезиолог-реаниматолог

В больнице Ростова от коронавируса скончался врач анестезиолог-реаниматолог
В областной больнице в Ростове скончался врач анестезиолог-реаниматолог БСМП города Шахты 54-летний Вячеслав Сергиенко. У доктора был подтверждённый диагноз «коронавирус».

Борясь с новым вирусом, врач сам оказался среди пациентов ковидного госпиталя в Шахтах. Вячеслава Сергиенко подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, пишет donday-shakhty.ru. Состояние его здоровья оценивалось как тяжёлое. Вместе с ещё одним больным врача доставили в Ростов санавиацией.

Однако спасти медика не удалось. 21 июня он скончался в больнице. В июле Вячеславу Борисовичу исполнилось бы 55 лет.
Вячеслав Сергиенко проработал в шахтинской реанимации больше 25 лет. В родной город он вернулся, получив профессию в ростовском мединституте.

Супруга реаниматолога Наталья также работает в БСМП. Она - врач терапевтического отделения. У женщины тоже диагностирован коронавирус. Доктор проходит лечение в шахтинском ковидном госпитале.

Добавим, что в БСМП Шахт вспышку коронавирусной инфекции отрицают. Ситуацию охарактеризовали как «занос инфекции извне». Ковид выявляли и у пациентов, и у сотрудников. На карантин закрыты отделения терапии, хирургии, неврологии, ЛОР, анестезиологии и реанимации – где трудился Сергиенко.

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