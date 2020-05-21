У сотрудника ЛОР-отделения БСМП Волгодонска обнаружили коронавирус
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В БСМП Волгодонска отделение отоларингологии переведено в режим карантина. Меры принимают в связи с подтверждением диагноза «коронавирус» у одного из сотрудников. Об этом 23 мая сообщили в администрации города.
Из отделения выписывают пациентов, состояние здоровья которых позволяет перейти на амбулаторное лечение. В больнице остаются три пациента, нуждающиеся в стационарном лечении.
– Сотрудники отделения будут работать с использованием средств индивидуальной защиты, выполняя все санитарные требования, – сообщил начальник управления здравоохранения Волгодонска Сергей Ладанов. – В отделении проведена заключительная дезинфекция. Пациентов, которым необходима госпитализация, будут размещать в этом же помещении. С точки зрения эпидемиологических требований, после обработки оно безопасно.
Пациентов и медработников ЛОР-отделения, контактировавших с заболевшим сотрудником, отправили на карантин. Они сдадут тест на коронавирус и будут находиться под наблюдением врачей.
Сотрудники отделения, которые не контактировали с заболевшим, продолжают работать. Медработники также сдают анализы на выявление вируса и находятся под наблюдением специалистов.