У сотрудника ЛОР-отделения БСМП Волгодонска обнаружили коронавирус

Фото: rbc.ru

В БСМП Волгодонска отделение отоларингологии переведено в режим карантина. Меры принимают в связи с подтверждением диагноза «коронавирус» у одного из сотрудников. Об этом 23 мая сообщили в администрации города.Из отделения выписывают пациентов, состояние здоровья которых позволяет перейти на амбулаторное лечение. В больнице остаются три пациента, нуждающиеся в стационарном лечении.Пациентов и медработников ЛОР-отделения, контактировавших с заболевшим сотрудником, отправили на карантин. Они сдадут тест на коронавирус и будут находиться под наблюдением врачей.Сотрудники отделения, которые не контактировали с заболевшим, продолжают работать. Медработники также сдают анализы на выявление вируса и находятся под наблюдением специалистов.