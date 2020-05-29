Большинство новых заболевших коронавирусом в Ростовской области – жители до 45 лет

В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 178 человек. Большинство из них – 64 человека - жители региона в возрасте от 18 до 45 лет.Данные сообщили в правительстве области 31 мая. Из вновь выявленных заболевших 58 человек в возрасте от 46 до 65 лет.29 новых пациентов в возрасте от 66 до 79 лет. Старше 80 лет – 11 инфицированных.Кроме того, диагноз подтвердился у 16 детей.Добавим, что по данным на 31 мая, в Ростовской области 4758 подтверждённых случаев коронавируса. За последние сутки выздоровели 45 человек. За весь период в области выздоровели 1717 человек. Жертвами нового вируса стали 38 жителей региона.В настоящее время под медицинским наблюдением состоят 9767 человек. Из них дома на самоизоляции находятся 9612.