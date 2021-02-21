Большинство заболевших COVID-19 в области - жители Ростова-на-Дону

Ростов лидирует по количеству новых инфицированных коронавирусом в регионе. За сутки с 24 по 25 февраля в области выявили 296 человек с COVID-19. Из них 107 - жители донской столицы.В Батайске и Новочеркасске заразились по 11 человек. Диагноз подтвердился у 10 таганрожцев и у девяти жителей Неклиновского района. В Новошахтинске и Багаевском районе зафиксировали по восемь случаев инфицирования. В Азовском, Волгодонском, Егорлыкском, Белокалитвинском районах и городе Шахты вирус подхватили по семь человек.По шесть человек заболели в Кагальницком и Чертковском районах. Пациентами с коронавирусом стали по пять человек на территории Каменского, Зерноградского, Матвеево-Курганского, Сальского районов и Гуково. По четыре зараженных оказалось в Аксайском, Октябрьском, Пролетарском, Миллеровском районах. А в Азове, Песчанокопском, Семикаракорском, Зимовниковском, Красносулинском, Шолоховском и Тарасовском - по три.COVID-19 подхватили по два человека в Орловском, Тацинском, Дубовском, Морозовском и Целинском районах. Аналогичная ситуация - в Константиновском и городах Донецке, Волгодонске. Меньше всего заболевших выявили среди жителей Родионово-Несветайского, Милютинского, Веселовского, Усть-Донецкого, Мартыновского, а также Каменска-Шахтинского и Зверево. Там борьбу с вирусом начали по одному человеку.Всего за период пандемии медики зафиксировали 72 179 случаев заражения. Из них 3 079 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть инфекцию. По информации правительства региона, все умершие страдали сопутствующими заболеваниями.