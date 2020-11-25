Ростов-на-Дону лидирует по количеству новых зараженных COVID-19 в области

В донской столице медики зарегистрировали наибольшее количество людей с COVID-19 в области. Информация об этом появилась 27 ноября.За минувшие сутки коронавирусом заразились 317 человек в 37 муниципалитетах донского региона. Среди них 39% заболевших - жители Ростова (124 человека). В Белокалитвинском районе инфекцию подхватили 14 человек, в Новошахтинске - 13. В Волгодонске коронавирус выявили у 12 дончан, в Шолоховском, Каменском и Волгодонском районах зарегистрировано по 11 случаев заражения COVID-19. В Сальском и Верхнедонском районах - по 10, в Зерноградском и Аксайском - по восемь заболевших жителей.Немного меньше - по семь человек - в Красносулинском районе и Азове. В Батайске и Неклиновском районе медики выявили по шесть инфицированных дончан, в Мясниковском, Миллеровском районах и Таганроге - по пять, в Гуково и Тацинском районе - по четыре. По три человека подхватили COVID-19 в Орловском, Тарасовском, Песчанокопском, Егорлыкском, Целинском и Усть-Донецком районах, а также в городе Шахты.В Семикаракорском, Багаевском, Константиновском, Кагальницком и Милютинском районах диагноз получили по два человека. Наименьшее количество новых заболевших зафиксировано в Заветинском, Ремонтненском, Веселовском, Октябрьском районах и Донецке. На территории этих муниципалитетов COVID-19 заразились всего по одному человеку.