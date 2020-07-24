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Среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом на Дону большинство – это люди до 65 лет.

Среди выявленных за сутки заразившихся коронавирусом на Дону большинство – это люди до 65 лет.
На Дону большую часть заразившихся (39%) занимают люди в возрасте от 46 до 65 лет. Об этом сообщил в правительстве Ростовской области.

По состоянию на 26 июля, новыми инфицированными в донском регионе стали 126 человек, из которых граждане в возрасте от 18 до 45 лет занимают 34,9%, и от 66 до 79 лет - 18,2%. Детей среди заболевших за сутки 4%, а дончан старше 80 лет – всего 3,2%.

Всего в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 12 270 человек. Количество скончавшихся от COVID-19 достигло 203 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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