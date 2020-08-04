В Ростовской области большинство новых инфицированных COVID-19 — это граждане в возрасте от 46 лет

Среди новых инфицированных вирусом COVID-19 в Ростовской области большую часть составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет (43,8%). О данных на 6 августа сообщили в правительстве донского региона.Так, за прошедшие 24 часа коронавирус подхватили 130 дончан, среди которых 33,1% - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 20% - от 66 до 79 лет, 2,3% - старше 80 лет. За сутки COVID-19 также выявили у одного ребенка, это 0,8% от числа новых заразившихся.Всего на территории донского региона зафиксировали 13 593 человека, инфицированных коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 достигло 249 пациентов, включая четырех скончавшихся за последние сутки.