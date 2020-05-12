Большинство новых заболевших на Дону – в возрасте от 46 до 65 лет
Стал известен возраст новых пациентов, заражённых коронавирусом в Ростовской области. Цифры сообщили в донском правительстве.
За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 112 человек. Из них 37 – пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 45 – в возрасте от 46 до 65 лет, 14 – в возрасте от 66 до 79 лет, 6 – старше 80 лет и 10 детей. Всего в регионе – 2 312 инфицированных. Из них в стационаре лечатся 382 пациента.
Новая коронавирусная инфекция «захватила» уже практически все районы и города донского региона. Нетронутым пока остаётся Родионово-Несветайский район. От COVID-19 умерли 28 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 19.