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Большинство новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

Большинство новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 196 человек. Большинство из них (70 человек) - ростовчане. Вторую позицию по числу инфицированных занимает Батайск (10 человек).

В Каменске-Шахтинском и Зерноградском районе выявили по восемь инфицированных, а в Гуково, Таганроге, Семикаракорском и Аксайском районах - по шесть. По четыре зараженных оказалось в Багаевском, Красносулинком, Мясниковском, Константиновском районах и Шахтах.

Пациентами с COVID-19 стали по три жителя Морозовского, Азовского, Кашарского, Сальского, Тарасовского, Неклиновского, Цимлянского, Шолоховского районов, а также Новочеркасска и Новошахтинска. В Тацинском, Каменском, Веселовском, Мартыновском, Пролетарском и Донецке - по два.

На территории Волгодонского, Егорлыкского, Чертковского, Миллеровского, Верхнедонского, Октябрьского, Песчанокопского и Целинского районов вирус подхватили по одному человеку. Аналогичная ситуация - в Зимовниковском, Дубовском, Кагальницком районах, а также Зверево, Азове и Волгодонске.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 92 129 дончан. По информации областного правительства, 4 302 из них не смогли справиться с инфекцией.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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