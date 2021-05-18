Большинство новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 196 человек. Большинство из них (70 человек) - ростовчане. Вторую позицию по числу инфицированных занимает Батайск (10 человек).В Каменске-Шахтинском и Зерноградском районе выявили по восемь инфицированных, а в Гуково, Таганроге, Семикаракорском и Аксайском районах - по шесть. По четыре зараженных оказалось в Багаевском, Красносулинком, Мясниковском, Константиновском районах и Шахтах.Пациентами с COVID-19 стали по три жителя Морозовского, Азовского, Кашарского, Сальского, Тарасовского, Неклиновского, Цимлянского, Шолоховского районов, а также Новочеркасска и Новошахтинска. В Тацинском, Каменском, Веселовском, Мартыновском, Пролетарском и Донецке - по два.На территории Волгодонского, Егорлыкского, Чертковского, Миллеровского, Верхнедонского, Октябрьского, Песчанокопского и Целинского районов вирус подхватили по одному человеку. Аналогичная ситуация - в Зимовниковском, Дубовском, Кагальницком районах, а также Зверево, Азове и Волгодонске.С начала пандемии диагноз подтвердился у 92 129 дончан. По информации областного правительства, 4 302 из них не смогли справиться с инфекцией.