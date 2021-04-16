В Ростове выявили наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки

В Ростовской области COVID-19 выявили еще у 240 человек. Лидерами по числу новых заболевших стали Ростов-на-Дону и Новошахтинск. В этих городах положительные тесты на инфекцию получили 98 и 10 человек соответственно. На третьей позиции - Каменский район (семь зараженных).По шесть человек подхватили вирус в Азовском, Зерноградском, Сальском, Семикаракорском районах и городе Шахты. В Неклиновском районе и Гуково - по пять. Среди зараженных оказались по четыре жителя Орловского, Мясниковского, Цимлянского, Миллеровского, Белокалитвинского, Кагальницкого и Морозовского районов. Борьбу с вирусом начали по три дончанина в Красносулинском, Багаевском, Аксайском, Куйбышевском районах, а также Донецке и Новочеркасске.В Мартыновском, Ремонтненском, Дубовском, Тацинском, Веселовском, Тарасовском районах выявили по два случая заражения. Аналогичная ситуация - в Азове, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Зверево, Егорлыкском, Константиновском районах. Меньше всего инфицированных зафиксировали на территории Октябрьского, Пролетарского, Усть-Донецкого, Обливского, Советского, Чертковского, Милютинского, Волгодонского, Заветинского, Песчанокопского, Целинского и Верхнедонского районов. В этих муниципалитетах опасный вирус подхватили по одному человеку.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 85 158 жителей донского региона. По информации областного правительства, 3 905 из них скончались от тяжелых последствий болезни.