Треть новых инфицированных COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 242 человека. По данным 29 марта, треть новых зараженных составили жители донской столицы (91 человек). На втором месте по числу инфицированных оказались Батайск, Шахты, Белокалитвинский район. Там вирус подхватили по семь человек.По шесть случаев заболевания обнаружили в Аксайском районе и Таганроге. В Мясниковском, Зерноградском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, а также Новошахтинске и Каменске-Шахтинском пациентами с COVID-19 стали по пять человек. В Семикаракорском, Егорлыкском, Багаевском, Азовском, Неклиновском, Морозовском - по четыре.Борьбу с коронавирусом начали по три жителя Кашарского, Мартыновского, Волгодонского, Боковского, Милютинского, Песчанокопского, Цимлянского и Сальского районов. Аналогичная ситуация в Зимовниковском, Тацинском, Зверево, Азове и Новочеркасске.В Гуково, Донецке, Каменском, Орловском, Дубовском, Усть-Донецком, Чертковском, Пролетарском и Целинском специалисты зафиксировали по два случая заражения. Меньше всего заболевших оказалось на территории Октябрьского, Шолоховского, Куйбышевского, Заветинского, Миллеровского, Тарасовского районов и Волгодонска. Там вирус подхватили по одному жителю.С начала пандемии диагноз подтвердился у 80 357 человек. Из них 3 533 пациента ковидного госпиталя скончались от инфекции. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.