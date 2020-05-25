Больше всего новых заражённых коронавирусом на Дону — в Звереве

Больше всего новых больных COVID-19 в Ростовской области за последние сутки зарегистрировали в Звереве. Данные предоставили в правительстве региона.За один день на Дону всего выявили 203 заражённых на 26 территориях. Среди них — 80 жителей Зверева, 49 — Ростова, 13 — Аксайского района, 7 — Белокалитвинского, 6 — Мартыновского, по 5 — Новочеркасска и Мясниковского района, 4 — Миллеровского района, по 3 — Сальска, Батайска, Азовского и Кагальницкого районов, по 2 — Новошахтинска, Азова, Каменска-Шахтинского, Багаевского, Константиновского, Усть-Донецкого, Волгодонского и Орловского районов, по 1 — Шахт, Ремонтненского, Песчанокопского, Зерноградского, Матвеево-Курганского и Семикаракорского районов.В общей сложности в Ростовской области зафиксировали 4 133 случая инфицирования. Лечение в стационаре получают 486 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 26 человек.