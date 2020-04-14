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В Ростовской области число заражённых коронавирусом увеличилось на 45: данные на 16 апреля

В Ростовской области число заражённых коронавирусом увеличилось на 45: данные на 16 апреля
Число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло по сравнению с предыдущими сутками на 41. Таким образом, по данным на 16 апреля, на Дону COVID-19 диагностирован у 145 человек. Официальные данные опубликовал федеральный ресурс стопкоронавирус.рф.

В настоящее время врачи следят за состоянием 1 403 жителей Ростовской области. Большая часть из них - 1388 - находятся дома на самоизоляции. За весь период выздоровели десять пациентов.

Напомним, заболевание выявили у жителей Ростова, Азова, Новочеркасска, Чертково, Семикаракорска, Матвеева-Кургана, Новошахтинска, Донецка, Батайска, Зверево, Кашар, Аксая, Таганрога, Шахт, Каменска-Шахтинского, Азовского, Октябрьского, Цимлянского и Мартыновского районов.

Всего по России за сутки выявили 3 448 новый случаев заражения. За весь период в стране COVID-19 заболели 27 938 человека. Летальных исходов зафиксировано 232.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус в Ростовской области

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