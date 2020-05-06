Стало известно, где на Дону выявили новые случаи заболевания COVID-19
Новые случаи заражения коронавирусом в Ростовской области зафиксировали на 22 территориях. Всего по состоянию на утро 8 мая в регионе подтвердили уже 1 594 случая заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 80 человек.
Среди новых заражённых — жители Ростова-на-Дону (17), Мартыновского района (12), Каменска-Шахтинского (8), Весёловского и Кашарского районов (по 5), Заветинского района (по 4), Донецка, Азовского и Белокалитвинского районов (по 3), Батайска, Зверева, Волгодонска, Верхнедонского, Аксайского и Семикаракорского районов (по 2), а также Милютинского, Пролетарского, Кагальницкого, Боковского, Константиновского и Зимовниковского районов (по 1).
От новой инфекции скончались уже 16 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 6 939 человек, из них 6 895 — дома на самоизоляции.