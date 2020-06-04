Среди новых заболевших COVID-19 на Дону — 25 детей

Появились общие данные о возрасте новых заражённых коронавирусом в донском регионе. Информацию предоставили в правительстве Ростовской области.За сутки в регионе зафиксировали 187 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 25 детей, 80 человека — в возрасте от 18 до 45 лет, 54 — от 46 до 65 лет, 20 — от 66 до до 79 лет, 8 — старше 80 лет.Общее количество инфицированных в Ростовской области — 6 542. Лечение в стационаре получают 663 человека. Таким образом, коечный фонд загружен почти на 30%. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 32 пациента.От коронавирус на Дону умер уже 51 человек. В основном, жертвами заболевания становятся люди, страдающие хроническими заболеваниями.