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Среди новых заболевших COVID-19 на Дону — 25 детей

Среди новых заболевших COVID-19 на Дону — 25 детей
Появились общие данные о возрасте новых заражённых коронавирусом в донском регионе. Информацию предоставили в правительстве Ростовской области.

За сутки в регионе зафиксировали 187 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 25 детей, 80 человека — в возрасте от 18 до 45 лет, 54 — от 46 до 65 лет, 20 — от 66 до до 79 лет, 8 — старше 80 лет.

Общее количество инфицированных в Ростовской области — 6 542. Лечение в стационаре получают 663 человека. Таким образом, коечный фонд загружен почти на 30%. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 32 пациента.

От коронавирус на Дону умер уже 51 человек. В основном, жертвами заболевания становятся люди, страдающие хроническими заболеваниями.

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