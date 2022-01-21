Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Больше недели в Ростовской области ищут пропавшего 37-летнего мужчину

Больше недели в Ростовской области ищут пропавшего 37-летнего мужчину
В Ростовской области без вести пропал 37-летний мужчина. О местонахождении Евгения Гусакова нет информации уже больше недели.

Как рассказали волонтеры, мужчина живет в Азовском районе, в селе Самарском. Днем 15 января он перестал выходить на связь с родными. Дома его нет, а телефон Евгения отключен. Никто не знает, куда он мог отправиться. В отчаянии родственники пошли в полицию и попросили помочь в поисках добровольческие отряды.

На вид ему - около 40 лет, рост - 170 сантиметров, худой, волосы темные, глаза карие. В день исчезновения он был одет в черную майку, черные джинсы, обут в туфли.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Евгения Гусакова, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.