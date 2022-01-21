Больше недели в Ростовской области ищут пропавшего 37-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области без вести пропал 37-летний мужчина. О местонахождении Евгения Гусакова нет информации уже больше недели.Как рассказали волонтеры, мужчина живет в Азовском районе, в селе Самарском. Днем 15 января он перестал выходить на связь с родными. Дома его нет, а телефон Евгения отключен. Никто не знает, куда он мог отправиться. В отчаянии родственники пошли в полицию и попросили помочь в поисках добровольческие отряды.На вид ему - около 40 лет, рост - 170 сантиметров, худой, волосы темные, глаза карие. В день исчезновения он был одет в черную майку, черные джинсы, обут в туфли.Если вы что-либо знаете о местонахождении Евгения Гусакова, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.