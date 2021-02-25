В Шахтах без вести пропал 71-летний мужчина

В Ростовской области пропал 71-летний мужчина. О местонахождении Евгения Чернорубашкина нет информации с 22 февраля.Пенсионер живет в Шахтах. В день исчезновения он вышел из дома, но обратно не вернулся. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к местным волонтерам.На вид Евгению Чернорубашкину около 74-75 лет, его рост - 185-187 сантиметров, полного телосложения, волосы седые короткие, глаза карие. В день исчезновения шахтинец одет в олимпийку, штаны, кожаные туфли и серую кепку.Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Евгения Чернорубашкина, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.