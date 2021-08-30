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В Ростовской области больше недели ищут пропавшего 42-летнего мужчину

В Ростовской области больше недели ищут пропавшего 42-летнего мужчину
В Ростовской области больше недели ищут пропавшего 42-летнего мужчину. Максим Грицин не выходит на связь с родными с 21 августа.

В день исчезновения житель Волгодонска ушел из дома № 12А по улице Советской. С тех пор его никто не видел. Куда он ушел, родным не сказал, а на телефонные звонки мужчина не отвечает. Обеспокоенные родственники объявили Максима в розыск. К поиску подключились и волонтеры поискового отряда.

На вид Максиму - около 40 лет, у него худощавое телосложение, рост - 180-190 сантиметров, глаза карие. У него на обеих ключицах есть послеоперационные шрамы.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам: 8-908-503-63-63 (сестра Максима - Алина), 8-800-700-54-52 или в ближайшее отделение полиции.

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